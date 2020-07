Tornano al cinema quattro film cult in versione restaurata: da “Crash” a “Caravaggio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Movies Inspired: le immagini dei cult da oggi nelle sale sfoglia la gallery Nel deserto della programmazione cinematografica estiva – causa pandemia – arriva una boccata d’aria fresca. La casa di distribuzione Movies Inspired ha deciso di rieditare, in versione restaurata, quattro film cult del cinema d’essai. Dal western lisergico Dead Man di Jim Jarmusch (con Johnny Depp) allo straziante biopic Control – diretto da Anton Corbijn – che riporta ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Tornano cinema “Cinema Cielo“: tornano i film all’Anfiteatro "Capienza ridotta ma assicurati più di 300 posti" Così l’estate ternana sarà più piacevole" LA NAZIONE Il presidente Cicutto: «Danza e cinema la mia Biennale, collettivo d’idee»

Cecilia Alemanni, Alberto Barbera, Ivan Fedele, Marie Chouinard, Antonio Latella, Hashim Sarkis, curatori delle mostre di Biennale Arti visive, Cinema, Musica, Danza, Teatro e Architettura, per la pri ...

Giffoni: al via il 50esimo Festival del Cinema che segna la ripartenza della cultura

“La scelta di affidarsi ai bambini e ai ragazzi, in qualità sia di spettatori che giurati, il ruolo di protagonisti assoluti della manifestazione, fa sì che l’esperienza di Giffoni vada ben oltre la s ...

