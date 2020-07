Torna la paura a Nembro. Allarme al centro estivo per un bambino positivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Patricia Tagliaferri Il bimbo, 7 anni, era asintomatico: da circa 20 giorni frequentava la colonia con 250 minori Per Nembro, il comune italiano più colpito dal coronavirus, da poco uscito dall'incubo, scoprire un bambino positivo in un centro estivo vuol dire riaprire una ferita che dopo quattro mesi di lutti e sofferenze si stava finalmente rimarginando. Una notizia devastante per la comunità della bergamasca che ha contato 188 morti su 11mila abitanti. Si tratta di un bimbo di 7 anni iscritto al Cre dell'oratorio che lunedì ha scoperto per caso di aver contratto il Covid al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni XXIII, dove era stato portato dopo essersi fratturato un braccio. Il tampone, al quale è stato sottoposto per precauzione, ha dato esito ... Leggi su ilgiornale

ggramaglia : Iraq: al-Kazimi premier, Isis torna a fare paura in Paese senza pace - - BibbiaGP : ?? Torna la paura in MotoE, subito sedata nella notte: principio d'incendio nel paddock, danneggiata la moto di Ale… - talusi : Forza a tutti i cittadini di #Palermo,una delle tante città più care,mi stringo forte a tutti voi,un momento diffic… - darkchocolats : Comunque davvero comici tutti i commenti 'hai fatto solo un inciampo, è solo uno sbaglio, torna a divulgare' Perché… - tu6currau : @qwerty39602114 @niccolodurazzi @l_patrizia Crosetto è solo un ex democristiano. Tale è rimasto nella retorica e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna paura Coronavirus, più di 13 milioni di casi nel mondo. Torna paura in Spagna Teleborsa Scampia. La rivolta dei Maddaloni: «Ci state uccidendo il futuro»

Come si fa a considerare «più rischiose il judo e le altre discipline di contatto, in un Paese dove si è tornati a giocare a calcio ... ma non ci sono le condizioni. La paura e la fame, sottolineo la ...

Poggiomarino, esce allo scoperto il primo candidato sindaco: è Giuseppe Annunziata

«Mi candido a sindaco di Poggiomarino perché voglio dare risposte a donne e uomini di una città che ha tutto quello che serve per crescere, migliorare, andare avanti. Lo faccio da uomo libero, innamor ...

Come si fa a considerare «più rischiose il judo e le altre discipline di contatto, in un Paese dove si è tornati a giocare a calcio ... ma non ci sono le condizioni. La paura e la fame, sottolineo la ...«Mi candido a sindaco di Poggiomarino perché voglio dare risposte a donne e uomini di una città che ha tutto quello che serve per crescere, migliorare, andare avanti. Lo faccio da uomo libero, innamor ...