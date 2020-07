Torino, inaugurato secondo accesso al quartiere Falchera (Di giovedì 16 luglio 2020) Inaugurata, nel quartiere torinese Falchera, la una seconda strada d’accesso. Una miglioria strutturale che, oltre a collegare meglio il quartiere alla città, pone le basi per una riqualificazione della zona. La nuova bretella, che consente di attraversare il quartiere scavalcando la ferrovia in modo da ridistribuire meglio il traffico, non è l’unica novità apportata, infatti sono state realizzate due rotonde, una pista ciclabile lungo il nuovo collegamento, un parcheggio d’interscambio con circa 200 posti connesso alla stazione Stura e la sistemazione a verde di circa 3 mila metri quadri. Il costo degli interventi si aggira sui 4,7milioni di euro. “Un’opera attesa da moltissimi anni – sottolinea la sindaca di Torino, Chiara ... Leggi su nuovasocieta

