Torino-Genoa, le probabili formazioni del match (Di giovedì 16 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, Torino-Genoa si affrontano nel posticipo del 33° turno di Serie A: le probabili formazioni del match Torino-Genoa sono pronte a sfidarsi nel match salvezza valido per il posticipo della 33^ giornata di Serie A. Le due squadre sono appaiate tra di loro, con i granata che hanno la possibilità di staccare la concorrenza. I ragazzi di Moreno Longo hanno attualmente quattro punti di vantaggio. Il Grifone è ad una solo lunghezza sopra il Lecce, che occupa la terzultima piazza della classifica. Davide Nicola ritrova Criscito, un recupero importante per il suo carisma e la qualità sulla corsia di sinistra. Il fischio d’inizio del match è atteso per le 19.30, in diretta ... Leggi su zon

