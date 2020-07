Torino-Genoa, Franceschini: “La rissa del 2009? Una macchia che porto ancora dietro, vi racconto” (Di giovedì 16 luglio 2020) "Io quella macchia non posso levarla". Queste le parole sincere di Ivan Franceschini. L'ex difensore di Torino e Genoa ha fatto un triste salto nel passato, ricordando ai microfoni del portale 'GianlucaDiMarzio.com' la violenta rissa che il 24 maggio 2009 coinvolse giocatori e tifosi granata e rossoblu, in un match che avrebbe segnato un crocevia importante per entrambe le compagini: “Fu un momento davvero difficile. Giocavamo tutti con gli occhi sul campo, ma le orecchie anche alle altre partite: c’erano 4-5 combinazioni possibili. Si ricorda tutto, come fosse ieri. Avevo ripreso a giocare con l’arrivo di Camolese, nove partite su nove. Eravamo vicinissimi alla salvezza, per me sarebbe stata l’occasione del riscatto. Si dice ... Leggi su mediagol

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - pianetagenoa : Riunioni e risveglio neuro-muscolare per il Genoa nel ritiro di Torino - - planetwin365ita : Terzo incrocio stagionale tra #Torino e #Genoa. All'andata i granata si imposero di misura, negli ottavi di… - sportface2016 : #TorinoGenoa I convocati di #Longo per il match di stasera -