Torino-Genoa, dalle 19,30 La Diretta Le probabili formazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino e Genoa aprono il programma del giovedì della 33esima giornata di Serie A, con un match di importanza fondamentale per entrambe le compagini. In pochi infatti avrebbero potuto immaginare un ... Leggi su leggo

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - deolhonatabela : ???? Serie A ? Torino x Genoa ? 14:30 ???? ??? Stadio Olimpico Grande Torino ? SPAL x Inter ? 16:45 ???? ??? Stadio Paolo… - TuttoFanta : ? Ultime dai campi #TorinoGenoa ?? #TORINO: ballottaggi tra #Izzo e #Lyanco, #Rincon e #Lukic, #Ansaldi e #Aina. I… - LMCPOfficiel : ?? ?? Prono special ???? ?? ?? ?? Torino - Genoa ?? Victoire : Torino 2,25???? ?? Spal - Inter Milan ?? Victoire : Inter M… -