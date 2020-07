Torino, 4 arresti per violenza domestica in 48 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) Quattro in totale gli arresti effettuati dai carabinieri di Torino nelle ultime 48 ore le motivazioni sempre le stesse, maltrattamenti in famiglia. Il primo e il più grave, si è verificato a Chivasso, dove un 63enne ha aggredito con due martelli moglie e figlio di 61 e 22 anni al culmine di un violento litigio. A dare l’allarme al 112 è stato un vicino di casa, all’arrivo dei militari l’uomo stava ancora brandendo i due martelli, minacciando la moglie, che ha riportato ferite guaribili in tre giorni, come il figlio. La vittima ha denunciato che le violenze andavano avanti ormai da due anni. Il secondo a Moncalieri un uomo si è scagliato contro moglie e figlie, di 15 e 21 anni: il 56enne, ubriaco, picchiava e minacciava i familiari da diverso tempo. Le tre vittime sono state medicate in ospedale, dove ... Leggi su nuovasocieta

