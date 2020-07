Tiro con l’arco, la Nazionale Italiana torna al lavoro al Centro Federale di Cantalupa: 17 gli azzurri convocati (Di giovedì 16 luglio 2020) La Nazionale Italiana olimpica torna ad allenarsi con il gruppo al completo al Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To). Diciassette in totale gli azzurri convocati che domenica riassaporeranno il gusto della competizione gareggiando nel “Torneo della Ripartenza”, seguendo il protocollo anti covid-19 stilato dalla Federazione per le Gare Sperimentali di luglio. Le sfide saranno riprese in diretta su YouArco e le finali verranno trasmesse nei prossimi giorni da Rai Sport. Cinque mesi dopo la Nazionale Italiana olimpica torna in raduno con il gruppo al completo al Centro Tecnico Federale di Cantalupa ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Bosco delle Querce, gare sperimentali di tiro con l'arco MBnews Grandi manovre forze Taiwan simulano invasione dalla Cina

Roma, 16 lug. (askanews) – Nelle principali esercitazioni annnuali di tiro, i soldati taiwanesi hanno oggi simulato un attacco sulla costa da paerte della Cina, dopo che droni spia Usa hanno sorvolato ...

Coronavirus, a Roma undici nuovi casi: sono 20 in totale nel Lazio. I dati Asl del 15 luglio

Sono 20 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, 11 dei quali a Roma. E' quanto emerso nell'ultima diffusione dei dati che la Regione ha reso noto al termine della task force con le Asl e gli ospedali.

