Tina Cipollari addio al ruolo da opinionista: è pronta per il trono (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo colpo di scena per i telespettatori di Uomini e Donne: sembrerebbe che Tina Cipollari abbia deciso di abbandonare il suo ruolo da opinionista e dare una svolta radicale alla sua carriera. Tina Cipollari dice addio ad Uomini e Donne. L’indiscrezione Da oltre 20 anni Tina Cipollari è una presenza fissa del noto dating show di Maria De Filippi ma, secondo le ultime indiscrezioni, un grande cambiamento potrebbe sconvolgere gli equilibri di Uomini e Donne. La nota vamp potrebbe addirittura diventare una dama del trono Over. Da qualche settimana infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi con il compagno Vincenzo Ferrara a causa delle distanza. A questo si aggiunge anche ... Leggi su velvetgossip

