Tifosi allo stadio a settembre, Spadafora: “Lavoriamo per questo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il calcio senza Tifosi ha le ore contate, a settembre il tifo potrebbe tornare a riempire gli stadi. L’emergenza sanitaria ha lasciato un vuoto in tutti i sensi, non colmato da coreografie computerizzate o una massiccia presenza in Tv. La passione manca e si sente. Per questo il governo sta lavorando per tornare a riempire gli impianti. Lo ha confermato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al question time al Senato durante il quale ha risposto alle domande relative alla riapertura degli stadi: “Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perchè a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico”. Ha aggiunto ... Leggi su italiasera

