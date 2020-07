The Resident 2, Sesta Puntata: Bradley Perde la Vita! (Di giovedì 16 luglio 2020) The Resident 2, trama Sesta Puntata: Bradley Perde la vita a causa di un problema alla valvola, e ad essere accusato per questo è Austin. Intanto l’ospedale deve fronteggiare altri problemi… La seconda stagione di The Resident arriva alla Sesta Puntata, con tante novità anche poco gradevoli. In particolar modo, Austin sarà messo molto in difficoltà dopo una tragedia avvenuta in ospedale. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The Resident 2: dove eravamo rimasti Julian ha scoperto che i dispositivi della QuoVadis, per cui lavora, sono in realtà provenienti dalla Cina. Mentre sta per denunciare il fatto, uno degli scagnozzi di Gordon la raggiunge ... Leggi su uominiedonnenews

