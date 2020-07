‘The Old Guard’, il nuovo film targato Netflix ad alto contenuto di intrattenimento e adrenalina (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non siamo immortali. Tutto muore, se non siamo morti è soltanto perché la nostra ora non è ancora arrivata”. È forse questa la frase più significativa del film d’azione Netlifx The Old Guard, uscito il 10 luglio scorso per la piattaforma streaming e pronunciata da Nicky, personaggio interpretato da Luca Marinelli, alla sua prima e felice partecipazione hollywoodiana. La storia ruota attorno a un gruppo di mercenari apparentemente immortali, ovvero eternamente giovani e in grado di risorgere in perfette condizioni dalle ferite più letali. Andromaca di Scizia (Charlize Theron, dopo Mad Max: Fury Road, Aeon Flux e Atomic Blonde sempre più volto di riferimento dei blockbuster d’azione) è in giro presumibilmente dal Medioevo Ellenico, Booker (Matthias Schoenhaerts) è un ex soldato ... Leggi su ilfattoquotidiano

NetflixIT : Ogni scusa è buona per parlare un po’ di Luca Marinelli. Soprattutto quando c’è lui che ti spiega la sua parte in T… - VampiresTears : The Old Guard, soltanto un nuovo banale film di azione sui supereroi o una storia con molto potenziale? Trama Bas… - graps62 : RT @AlelupiSS24: @TheOpen For the Ages è una figata pazzesca. I migliori golfisti degli ultimi 50 anni uno contro l'altro sull'Old Course… - winterfxlcon : il coronavirus ci ha derubato di un vero e proprio perss tour del cast di the old guard e sono incazzata - AlelupiSS24 : @TheOpen For the Ages è una figata pazzesca. I migliori golfisti degli ultimi 50 anni uno contro l'altro sull'Old… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘The Old Collection #1, l’hacker del cybercrime dietro al maxi-archivio è C0rpz Difesa e Sicurezza