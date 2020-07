Terremoto nel Tirreno Meridionale, al largo delle Isole Eolie [DATI e MAPPE] (Di giovedì 16 luglio 2020) Scossa di Terremoto magnitudo ML 3.0 nel Tirreno Meridionale: l’evento si è verificato alle 10:17:01 ad una profondità di 306 km. Il Terremoto è stato localizzato al largo delle Isole Eolie dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Terremoto nel Tirreno Meridionale, al largo delle Isole Eolie DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 10:17 con epicentro a Malfa, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 305.9 Km.