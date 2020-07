Terremoto Italia, forte scossa scuote il Paese: tanta paura tra la gente che si è riversata in strada (Di giovedì 16 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata poco fa, alle 12:16 circa, in zona Messina dall'Istituto di geologia e vulcanologia (Ingv). La scossa sarebbe stata avvertita fino a Enna, così come testimoniato da molti utenti sui social. L'epicentro è stato individuato a Capizzi e ad una profondità di cinque chilometri. Non si hanno notizie al momento di danni a cose o persone. Sempre a Capizzi un altro Terremoto era stato registrato lo scorso 5 luglio, intensità pari a magnitudo 3.5 della Scala Richter. Anche in quell'occasione la scossa è stata avvertita dalla popolazione locale. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità ... Leggi su howtodofor

