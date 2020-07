Terremoto in provincia di Reggio Calabria: trema il Sud Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Terremoto in Calabria, con epicentro a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria. La potenza della scossa registrata è di 2.5 gradi magnitudo. Paura e terrore in provincia di Reggio Calabria, dove nelle prime ore del mattino, esattamente alle 06:24, è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il sisma, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una potenza di 2.5 gradi magnitudo sulla scala Richter. L’epicentro del Terremoto è stato registrato a 4 km da San Pietro di Caridà, un comune, come poc’anzi detto della provincia di Reggio Calabria, di appena 1.117 ... Leggi su bloglive

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Maletto. #Magnitudo 2.7. Ecco QUI i #DETTAGLI - infoitinterno : TERREMOTO in provincia di UDINE, in FRIULI VENEZIA GIULIA, a Forni Di Sotto. Magnitudo 3.7. Ecco QUI i DETTAGLI - IdeawebTV : Lieve terremoto in Val Pellice, avvertito anche nei vicini comuni della “Granda” - piobulgaro : ?? ULTIMO MINUTO: INTENSA SCOSSA DI TERREMOTO NETTAMENTE AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE! ECCO LE ZONE COLPITE E I DATI… - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Canfarella. #Magnitudo 3. Ecco QUI i #DETTAGLI -