Terracina: arrestato in Germania stalker nigeriano (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri, 15 luglio, al termine di una complessa attività d’indagine condotta dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Terracina, con il fondamentale apporto della Polizia tedesca, è stata data esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo a carico di D.K., cittadino nigeriano di 38 anni residente in Germania. L’operazione è stata condotta grazie al raccordo operativo attuato dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), che ha reso possibile l’esecuzione della Misura Cautelare in carcere richiesta della Procura della Repubblica di Latina P.M. Dott.ssa Martina TAGLIONE, accolta dal G.I.P. Dott.ssa Francesca COCULO a carico del cittadino straniero, tratto in arresto per rispondere dei reati di minacce aggravate e atti persecutori in danno della ex compagna residente a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Evade dai domiciliari, scatta il rito direttissimo per un uomo di Terracina

Ieri, 10 luglio, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Terracina traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 51enne del luogo. L’uomo è stato sorpreso fuori dal domici ...

