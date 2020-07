Temptation Island, Ciavy offende Valeria e lei lo lascia al falò: “Esco da sola” (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) La terza puntata di Temptation Island è partita a “bomba”. Dopo il bacio tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano, Ciavy ha chiesto il falò di confronto incominciando ad offendere la sua fidanzata: “Fai schifo, non hai dignità, ma non ti vergogni?”. Temptation Island, falò di fuoco: Ciavy offende Valeria ma lei lo lascia Valeria replica:... L'articolo Temptation Island, Ciavy offende Valeria e lei lo lascia al falò: “Esco da sola” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

reconthes : mi perdo una puntata di temptation island e c’è il falò di valeria e ciavy ma porca troia ragaaaaaa - moIIettine : antonella che invece di arrabbiarsi ride per come è vestito pietro ma sto guardando temptation island o colorado? - anomomisimalya : @AndrwTw Quelle che guardano temptation island e si lamentano che non trovano uomini intelligenti, in realtà sono uomini - raphblevins : RT @rvsechartier: la tl parla solo di temptation island io mi sento fuori dal mondo come se mi avessero dimenticata tutti perché nessuno mi… - GynkhoByloba : Antonella che ha portato il fidanzato a Temptation Island per scoprire che balla male, ma ne era già sicura #Temptationisland -