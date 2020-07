Temptation Island, Ciavy e Valeria: “Mi ha sempre tradito” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ciavy e Valeria sono una delle coppie più discusse di Temptation Island, alcune delle reazioni dell’uomo hanno insospettito il web. Fonte: Instagram @ Valeria liberati Valeria è sempre più vicina al single Alessandro che sembra darle attenzioni che le mancavano da tempo, salvo poi un momentaneo ripensamento che l’ha portata ad affermare di volerci riprovare: “Io penso che ridere insieme a lui sia la cosa più bella che mi sia capitata in questa vita” ha infatti detto la donna. Ciavy al falò non può credere ai suoi occhi e afferma: “Vedo un contro senso tra quello che dice e quello che fa”, il web si scatena però sulla sua reazione, a ... Leggi su chenews

