TEMPTATION ISLAND, anticipazioni terza puntata di giovedì 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante il terzo appuntamento di TEMPTATION ISLAND, in onda stasera su Canale 5, i telespettatori potrebbero assistere all’ingresso nel programma di una nuova coppia, che andrebbe a sostituire Alessandro e Sofia (che giovedì scorso hanno abbandonato il villaggio per vivere insieme la loro storia d’amore).Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni terza puntata di mercoledì 22 luglio 2020Non mancheranno di certo i colpi di scena in quella che si preannuncia una puntata ricca di suspence ed emozioni per il fortunato programma giunto ormai alla sua ottava edizione, condotto quest’anno da Filippo Bisciglia. Ciavy e Valeria sono in questo momento al centro dei pettegolezzi a causa delle attenzioni riservate dalla donna al single Alessandro. ... Leggi su tvsoap

