Temptation Island 2020, anticipazioni terza puntata: Ciavy chiede il falò di confronto con Valeria (Di giovedì 16 luglio 2020) Alessandro Basciano e Valeria Liberati - Temptation Island Dopo quella formata da Sofia Calesso e Alessandro Medici, un’altra coppia sta per lasciare il villaggio sardo Is Morus Relais? Per scoprirlo, bisognerà attendere la terza puntata di Temptation Island 2020, in onda stasera in prime time su Canale 5. Le anticipazioni segnalano infatti che Ciavy Maliokapis non sopporterà la sintonia tra la “sua” Valeria Liberati e il single Alessandro Basciano, al punto tale che vorrà interrompere anzitempo la sua esperienza nel reality estivo. Un’altra delle protagoniste dell’appuntamento odierno, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, ... Leggi su davidemaggio

Sonoiolamiari : Va be rega al massimo stasera se collegamo un attimo su Telenorba, se c'è bene sennò ci guardiamo temptation island #circozzi - cidadadoar : ps. stasera non potrò guardare Temptation Island con voi #circozzi - ElisaDiGiacomo : Temptation Island, parla l'ex moglie di Martello: 'È stato un farfallone e un bugiardo' - bimbadiConte_ : Ok seriamente ora esco da twitter torno stasera sul tardi soltanto per commentare Temptation Island perché non ce l… - IsaeChia : #TemptationIsland7, le anticipazioni della terza puntata #TemptationIsland -