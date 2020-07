Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Lucy vuole lasciare Bela, ma poi… (Di giovedì 16 luglio 2020) Quando c’è di mezzo un triangolo sentimentale, è impossibile che nessuno si faccia male. Lo sa bene Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si troverà a dover scegliere tra spezzare il cuore dell’uomo che le ha chiesto di sposarla o rinunciare per sempre al suo amore impossibile che le fa però battere il cuore…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 17 luglio 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lucy rifiuta di sposare Bela Bela fa a Lucy una proposta ... Leggi su tvsoap

