“Temo che sia così…”. Massimo Giletti choc: lo ha rivelato, con coraggio, in diretta tv (Di giovedì 16 luglio 2020) “Chi fa il mio lavoro mette in conto che ci possano essere delle situazioni pericolose, ma in quelle frasi c’è un passaggio pesantissimo perché Graviano dice il ministro fa il suo lavoro e ad oggi non ho visto una presa di distanza netta di Bonafede: se io fossi ministro della Giustizia e un boss mafioso dicesse di me una cosa del genere, dopo due minuti direi prenderei le distanze”. Lo ha detto il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti nella trasmissione ‘In Onda’ su La7, a proposito delle affermazioni fatte in carcere dal boss Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93, riportate nel libro di Lirio Abbate, autore del libro ‘U Siccu. Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi’. Per le minacce del boss Graviano il giornalista afferma di aver ... Leggi su caffeinamagazine

