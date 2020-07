Tekken, trama e trailer del film in onda venerdì 17 luglio su 20 (Di giovedì 16 luglio 2020) Takken, il film in onda venerdì 17 luglio alle 21:10 sul canale 20. trama e trailer del film. Venerdì 17 luglio 2020 sul canale 20 del digitale terrestre andrà in onda il film “Takken“. Il film è diretto da Dwight H. Little, e si ispira all’omonima serie di videogiochi per console di successo mondiale. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa sul canale 20. Il film è uscito nelle sale del mondo nel 2009, ha incassato circa 1,6 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato 502 mila euro. Ecco un trailer:  Tekken, la ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Tekken trama Tekken 7 in offerta per PS4 a soli 24 euro Techradar Tekken, trama e trailer del film in onda venerdì 17 luglio su 20

Takken, il film in onda venerdì 17 luglio alle 21:10 sul canale 20. Trama e trailer del film. Venerdì 17 luglio 2020 sul canale 20 del digitale terrestre andrà in onda il film “Takken“. Il film è dire ...

Takken, il film in onda venerdì 17 luglio alle 21:10 sul canale 20. Trama e trailer del film. Venerdì 17 luglio 2020 sul canale 20 del digitale terrestre andrà in onda il film “Takken“. Il film è dire ...