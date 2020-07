Tebas attacca City e PSG: "Sappiamo tutti cosa fanno con i petrodollari. Il TAS? È morto" (Di giovedì 16 luglio 2020) Javier Tebas, presidente della Liga, ha attaccato pesantemente Manchester City e Paris Saint Germain ai microfoni di ESPN dopo la clamorosa sentenza del TAS che ha cancellato la squalifica dei Citizens dalle prossime due edizioni di Champions League comminando solo una multa da 10 milioni di euro. "Sappiamo tutti cosa fanno al City - le parole di Tebas riportate da calciomercato.com -. Quando furono puniti, non c’era sorpresa tra la maggior parte di noi coinvolti nel calcio europeo. Non voglio... Leggi su 90min

