Tebas, altro affondo al Manchester City: “Tutti sanno che ha violato le norme del FFP” (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo ha detto immediatamente e lo ribadisce con forza anche a distanza di ore. Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola, non è per nulla favorevole con la sentenza del Tas che ha di fatto restituito la partecipazione alle Coppe europee al Manchester City non riconoscendo alcuna violazione punibile con l'esclusione alla squadre inglese.Come riporta ESPN, il presidente del massimo campionato iberico ha precisato con grande amarezza la sua opinione criticando aspramente la decisione dell'organismo.Tebas: "Tutti sanno che il Manchester City ha violato il FFP"caption id="attachment 985857" align="alignnone" width="529" Manchester City (getty images)/caption"Tutti sanno che il City ... Leggi su itasportpress

