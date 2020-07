Taranto, Museo MarTa: ecco Martino, la mascotte disegnata da un 12enne (Di giovedì 16 luglio 2020) Si chiama Martino la mascotte del "MarTa', Museo nazionale archeologico di Taranto, disegnata da Yuri, un bambino di 12 anni che ha incontrato il maggior numero di consensi, anche su Facebook. L'idea ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

