Svimez: Nel Centro-Nord crolla il Pil, nel Sud il lavoro (-380 mila posti). 2021: ripresa dimezzata nel Meridione (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo shock da Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Il crollo del Pil nel 2020 è più intenso nel Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque su livelli inediti anche nel Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un impatto occupazionale, più forte nel Mezzogiorno, che perde nel solo 2020 380mila posti di lavoro. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel quinquennio 2009-2013 (- 369.000). Ad attenuare la gravità del quadro previsivo interviene il consistente sostegno delle politiche pubbliche. Grazie agli interventi di contrasto agli effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro, la caduta del Pil è ... Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Pil, Svimez: “In 2020 -8,2% al Sud e nel Mezzogiorno e -9,6% in Centro-nord” - repubblica : Svimez, nel 2020 il Sud perderà 380 mila posti di lavoro - repubblica : Svimez, nel 2020 il Sud perderà 380 mila posti di lavoro [aggiornamento delle 16:49] - ArghennonAkron : RT @rep_economia: Svimez, nel 2020 il Sud perderà 380 mila posti di lavoro - clikservernet : Svimez, allarme sociale per il Sud. Nel 2020 spariscono quasi 400 mila posti di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Svimez Nel

MILANO - La crisi economica legata al Covid dovrebbe fare perdere al Sud quasi 380 mila posti di lavoro nel 2020. E' la stima elaborata dallo Svimez in un rapporto nel quale evidenzia come per il Mezz ...Sorpasso in retromarcia e c’è davvero ben poco da festeggiare. Secondo lo Svimez l’economia del Mezzogiorno quest’anno farà meglio del Centro Nord. Anzi, più corretto dire che farà meno peggio. Al Sud ...