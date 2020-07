Svimez, allarme sociale per il Sud. Nel 2020 spariscono quasi 400 mila posti di lavoro (Di giovedì 16 luglio 2020) Sorpasso in retromarcia e c’è davvero ben poco da festeggiare. Secondo lo Svimez l’economia del Mezzogiorno quest’anno farà meglio del Centro Nord. Anzi, più corretto dire che farà meno peggio. Al Sud il Prodotto interno lordo dovrebbe calare dell’8,2% mentre al Centro-Nord il tonfo sarà del 9,6%. La ripartenza sarà però più faticosa, nel 2021 l’economia delle regioni meridionali salirà del 2,3% contro il 5,4% di quelle centro settentrionali. IL DRAMMA OCCUPAZIONALE: A preoccupare gli analisti dello Svimez sono però soprattutto le ricadute sociali di un impatto occupazionale che si annuncia più forte nel Mezzogiorno. Solo 2020, 380mila posti di lavoro andranno persi. La perdita di ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Allarme Svimez: al Sud il Covid brucerà il doppio dei posti del Centro Nord - LaStampa : Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e 600 mila nelle altre regioni. Grazie agli inte… - Notiziedi_it : Lavoro al Sud, l’allarme Svimez: «A rischio un posto su cinque» - zazoomblog : Lavoro al Sud l?allarme Svimez: «A rischio un posto su cinque» - #Lavoro #l?allarme #Svimez: «A -

Ultime Notizie dalla rete : Svimez allarme

Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e 600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più ...«Mi auguro che i rappresentanti del governo, ed in particolare quei ministri espressione del meridione,trovino il tempo per leggere le anticipazioni del rapporto Svimez riportate, tra gli altri, dal q ...