Sugli autovelox cambia tutto: ecco la sentenza "anti multe" (Di giovedì 16 luglio 2020) Federico Garau Secondo quanto stabilito dai giudici, non sarà più sufficiente l'attestazione di funzionamento ed omologazione dell'apparecchio firmata dagli agenti: sarà il giudice, in caso di contestazione, a effettuare le verifiche del caso Torna nuovamente in discussione la sanzione amministrativa comminata agli automobilisti colti in flagrante dall'autovelox, apparecchio elettronico in grado di rilevare il superamento del limite di velocità consentita in un particolare tratto stradale. Stavolta pare che a poter mettere in discussione il risultato della misurazione sia la non comprovata taratura e quindi omologazione dello stesso strumento, per la quale non è più sufficiente una semplice attestazione di regolare funzionamento e revisione periodica da parte degli stessi agenti preposti alle verifiche. Ciò ... Leggi su ilgiornale

tweetgarbato : RT @PossibileIt: Giuseppe #Conte presenta il #decretosemplificazioni usando la metafora dei limiti di velocità e degli autovelox. Dimentica… - BPossibile : RT @PossibileIt: Giuseppe #Conte presenta il #decretosemplificazioni usando la metafora dei limiti di velocità e degli autovelox. Dimentica… - ComitatoPiero : RT @PossibileIt: Giuseppe #Conte presenta il #decretosemplificazioni usando la metafora dei limiti di velocità e degli autovelox. Dimentica… - robertodiloreto : RT @PossibileIt: Giuseppe #Conte presenta il #decretosemplificazioni usando la metafora dei limiti di velocità e degli autovelox. Dimentica… - IMartire : RT @PossibileIt: Giuseppe #Conte presenta il #decretosemplificazioni usando la metafora dei limiti di velocità e degli autovelox. Dimentica… -

Ultime Notizie dalla rete : Sugli autovelox Sugli autovelox cambia tutto: ecco la sentenza "anti multe" il Giornale Autovelox ’trappola’ E’ polemica

Da tempo sul territorio comunale il controllo della velocità avviene con postazioni fisse, che vengono periodicamente "riempite" con telelaser. Il Comune, che ha sempre dichiarato di non puntare sugli ...

"E’ una cosa inaccettabile, servono gli autovelox"

Se ci si mette a tavolino la Provincia una soluzione la trova, quella è una strada provinciale". Sugli autovelox fissi però è stato più volte detto no. Impensabile mettere delle colonnine per il ...

Da tempo sul territorio comunale il controllo della velocità avviene con postazioni fisse, che vengono periodicamente "riempite" con telelaser. Il Comune, che ha sempre dichiarato di non puntare sugli ...Se ci si mette a tavolino la Provincia una soluzione la trova, quella è una strada provinciale". Sugli autovelox fissi però è stato più volte detto no. Impensabile mettere delle colonnine per il ...