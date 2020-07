Stefano De Martino cancella il passato | In vendita il prezioso oggetto (Di giovedì 16 luglio 2020) Stefano De Martino “cancella” definitivamente il passato: secondo quanto fa sapere il blog Giornalettismo, avrebbe messo in vendita la barca. Stefano De Martino “cancella” definitivamente il passato. Il ballerino e conduttore napoletano avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina mettendo in vendita la sua barca che aveva battezzato “Santiago”, il nome di suo figlio e sulla … L'articolo Stefano De Martino cancella il passato In vendita il prezioso oggetto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

