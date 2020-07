Stato di emergenza, Boccia: “Dibattito surreale, non si limitano libertà personali. Altri interventi pubblici? Non li escludo” (Di giovedì 16 luglio 2020) “È scontato che lo Stato di emergenza venga allungato. È falso e scorretto spacciarne il cappello protettivo come una limitazione delle libertà personali“. Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che parla di un “dibattito surreale” sulla proroga a margine della due giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in Movimento. “Non credo che ci sia un italiano o un’italiana – dice Boccia – che non ritenga questo un atto dovuto. Stato di emergenza non significa limitare le libertà personali. Speriamo che non dovremo più essere in una condizione di lockdown, ma dobbiamo, attraverso regole straordinarie, garantire la cassa ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Prolungare lo “stato di emergenza” fino a fine anno??? Una follia. Alle 18.30 lo dirò qui in Senato al ministro del… - piersileri : Ricordiamolo ancora: nessuna decisione è stata ancora presa per la proroga dello stato di emergenza, confermate inv… - andrea_cioffi : Non c'è nessun prolungamento dello #statodiemergenza. Oggi il min. @robersperanza ha chiesto di estendere le norme… - fattoquotidiano : Stato di emergenza, Boccia: “Dibattito surreale, non si limitano libertà personali. Altri interventi pubblici? Non… - jvoron21 : RT @Achiccoo95: La mia ragazza viene dal Taiwan:7 decessi dall'inizio della pandemia,4 casi attualmente attivi tutti provenienti dall'ester… -

