Stasera in tv – In Arte… Gianna Nannini: canzoni e carriera dell’artista (Di giovedì 16 luglio 2020) In Arte Gianna Nannini fra canzoni, carriera e vita privata racconterà la rocker senese: tutte le anticipazioni sul programma di Rai3 In Arte Gianna, su Rai3 alle ore 21.20, in uno speciale condotto da Pino Strabioli, ripercorrerà la carriera dell’artista senese mostrando alcune delle sue esibizioni durante i suoi concerti e stralci della sua vita privata. Scopriamo insieme … L'articolo Stasera in tv – In Arte… Gianna Nannini: canzoni e carriera dell’artista è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Museo_MAXXI : Quella tra MAXXI e Cinema America e un'alleanza naturale che nasce dal desiderio comune di riaccendere le piazze at… - SkyArte : #ArtemisiaGentileschi è stata la prima donna a diventare membro dell'Accademia di Arte del Disegno a Firenze. La ri… - dariosci1 : RT @Museo_MAXXI: Quella tra MAXXI e Cinema America e un'alleanza naturale che nasce dal desiderio comune di riaccendere le piazze attravers… - SimonaMascaro : RT @SimonaMascaro: #sensazionipoetiche Abbiamo perso questo crepuscolo Nessuno ci ha visto stasera mano nella mano mentre la notte azzurra… - daydream_sara : RT @SkyArte: Nuovo appuntamento con «Art Investigation» stasera alle 21.15. Fiona Bruce e Philip Mould indagano su due ritratti del XVIII s… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Arte… Carditello, la Reggia modello di politiche inclusive nei siti culturali l'eco di caserta