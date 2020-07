Stallo totale sulle Commissioni. C’è chi lavora al rinvio a settembre. I 5 Stelle insistono per eleggere subito i presidenti. Pd e Iv vogliono aspettare le regionali e alzare il prezzo (Di giovedì 16 luglio 2020) Annunciate, rimandate, sfumate. Ormai abbiamo cominciato a conoscere i tempi della maggioranza giallorosa quando si tratta di nomine: per un motivo o per un altro pare sempre più difficile trovare una quadra. E, ovviamente, vige una regola non scritta per cui più le nomine da effettuare sono delicate e più le difficoltà per trovare un accordo salgono di livello. Risultato: non c’è alcuna intesa per le nuove presidenze delle Commissioni parlamentari. Potrebbero sembrare, peraltro, ruoli secondari, quasi marginali. Chi conosce il funzionamento della macchina parlamentare sa, invece, che quei ruoli possono essere determinanti soprattutto nella spinta (o di contro nell’ostruzione) all’azione di governo. Il fatto stesso che siano così fondamentali, per l’appunto, è testimoniato che per il secondo giorno ... Leggi su lanotiziagiornale

