Stadi, Spadafora: 'Lavoriamo per riaprire al pubblico a settembre' (Di giovedì 16 luglio 2020) I tifosi italiani potrebbero tornare allo Stadio in occasione del via del prossimo campionato. Lo annuncia il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, rispondendo ad un'interrogazione al question ... Leggi su gazzetta

TgLa7 : #Spadafora, riapertura stadi? Lavoriamo per settembre ++ Ministro, ora meglio proseguire con linea prudenza - LazioChannel : #16luglio - Il #ministro dello #Sport Vincenzo #Spadafora sulla riapertura degli #stadi - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL MINISTRO - Spadafora: 'Lavoriamo per riaprire gli stadi al pubblico a settembre' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL MINISTRO - Spadafora: 'Lavoriamo per riaprire gli stadi al pubblico a settembre' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL MINISTRO - Spadafora: 'Lavoriamo per riaprire gli stadi al pubblico a settembre' -