Squalificati Serie A, il giudice sportivo: stangata per Juric, la multa è salata (Di giovedì 16 luglio 2020) Squalificati Serie A – Queste le decisioni del giudice sportivo dopo le sette gare della 33ª giornata del massimo campionato italiano andate in scena ieri. Diversi i calciatori fermati, ma la stangata è per Juric: multa salata per lui. Di seguito l’elenco completo. CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confron-ti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BERNARDESCHI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BOURABIA Mehdi (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Squalificati #SerieA, il giudice sportivo: stangata per Juric, la multa è salata - - TuttoMercatoWeb : Da Berardi a Bernardeschi: 9 squalificati dopo le gare di ieri. Un turno e multa per Juric - ansacalciosport : Serie B: 12 giocatori squalificati, due per 3 turni. Stop a tre calciatori del Venezia, tutti per una giornata |… - Dalla_SerieA : Giudice sportivo, 12 gli squalificati - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - 12 giocatori squalificati, due per 3 turni -