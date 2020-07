Sport, Spadafora vuole cancellare le porte girevoli tra cariche federali e politiche. Le Federazioni resistono: e Lotti guida la rivolta (Di giovedì 16 luglio 2020) Giacca, cravatta e scarpe da ginnastica: il look perfetto del “politico Sportivo”, che da anni comanda lo Sport italiano. Metà presidente di Federazione, metà parlamentare o sindaco, un incarico tira l’altro. Adesso il governo ha deciso di dire basta: la riforma del ministro Vincenzo Spadafora, che ha messo nel mirino la “casta” dei presidenti a partire da Giovanni Malagò, sancirà anche l’incompatibilità delle cariche Sportive con quelle nella pubblica amministrazione. LE porte girevoli TRA Sport E POLITICA – Da quando è nata la riforma, il Coni (e ultimamente pure le Federazioni, che sentono il fiato sul collo del ministero) non fanno altro che ... Leggi su ilfattoquotidiano

