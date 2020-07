Speranza vuole fermare il focolaio balcanico: "Stop agli arrivi anche da Serbia, Montenegro Kosovo" (Di giovedì 16 luglio 2020) Nei Balcani il coronavirus dilaga. E Roberto Speranza prova vuole fermare gli arrivi da tutta la regione. “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia,, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio”, ha annunciato su Facebook ministro della Salute.“Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori - ha affermato Speranza - ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”.Nella “black list” ci sono altri 13 Paesi, tra cui la Bosnia Erzegovina e la Macedonia.Leggi anche... Covid, la black list di Speranza. ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Speranza vuole Speranza vuole fermare il focolaio balcanico: "Stop agli arrivi anche da Serbia, Montenegro Kosovo" L'HuffPost Speranza vuole fermare il focolaio balcanico: "Stop agli arrivi anche da Serbia, Montenegro Kosovo"

Nei Balcani il coronavirus dilaga. E Roberto Speranza prova vuole fermare gli arrivi da tutta la regione. “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia,, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi ...

Etro torna a sfilare con l’omaggio a Morricone: un grido di speranza in passerella dopo la pandemia

“Finalmente, siamo di nuovo insieme, nel giardino di questo iconico hotel, nel cuore del Quadrilatero della Moda" con queste parole Kean e Veronica Etro celebrano la prima sfilata dal vivo dopo l'emer ...

Nei Balcani il coronavirus dilaga. E Roberto Speranza prova vuole fermare gli arrivi da tutta la regione. “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia,, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi ...“Finalmente, siamo di nuovo insieme, nel giardino di questo iconico hotel, nel cuore del Quadrilatero della Moda" con queste parole Kean e Veronica Etro celebrano la prima sfilata dal vivo dopo l'emer ...