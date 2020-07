Speranza: nuovo divieto d’ingresso Stop da Serbia, Montenegro e Kosovo (Di giovedì 16 luglio 2020) «Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia,Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio» ha scritto il ministro della Salute su Facebook. Leggi su ecodibergamo

