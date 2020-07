Speranza (Ministro dello Sport): “Lavoriamo per riportare i tifosi allo stadio da settembre” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Ministro dello Sport Spadafora sulla riapertura degli stadi ai tifosi Queste ultime giornate di Serie A saranno ancora senza tifosi. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rilasciate in Senato nel corso del question time. Queste le sue parole. “Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora – spiega – e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico“. L'articolo Speranza (Ministro dello Sport): “Lavoriamo ... Leggi su intermagazine

LegaSalvini : #Salvini al Senato: 'basta terrore, gli italiani vogliono vivere'. La replica di Matteo Salvini al ministro Speran… - CalabriaTw : Un estratto della mia dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Ministro Speranza. #OpenCamera - Agenzia_Ansa : Il #Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro #Speranza per la proroga al… - Angelika040571 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… - Kal92732508 : RT @francescatotolo: Il ministro @robersperanza blocca gli arrivi legali da 16 Paesi, mentre le rotte clandestine, #RottaBalcanica, quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Ministro Valente a Roma dal ministro Speranza GravinaLife Spadafora: "Proviamo a riaprire gli stadi a settembre, ora è meglio evitare"

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del question time al Senato. Sotto osservazione naturalmente il tema degli stadi e del pubblico, che si spera ben ...

Spadafora: “Obiettivo riaprire gli stadi a settembre”

Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, come riporta la Gazzetta dello Sport, apre a spiragli di speranza per il ritorno dei tifosi allo stadio. Non per le ultime partite della stagione in corso ...

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del question time al Senato. Sotto osservazione naturalmente il tema degli stadi e del pubblico, che si spera ben ...Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, come riporta la Gazzetta dello Sport, apre a spiragli di speranza per il ritorno dei tifosi allo stadio. Non per le ultime partite della stagione in corso ...