Spal-Inter, Di Biagio: “Ottimo primo tempo. Rigore netto per noi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Luigi Di Biagio nel post partita di Spal-Inter ai microfoni di DAZN L’allenatore della Spal Luigi Di Biagio al termine del match perso contro l’Inter per 4 a 0 e valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Paolo Mazza’ ai microfoni di DAZN. “E’ una partita diversa dalle alte, stasera per tanti motivi avevano qualcosa in più dal punto di vista degli stimoli. Peccato perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una grande squadra, poi quando vai in svantaggio diventa tutto complicato”. “Abbiamo colpito una traversa, abbiamo reclamato un Rigore, poi andati sotto abbiamo rischiato una ... Leggi su intermagazine

