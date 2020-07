Spal-Inter, Conte: “Risultato non scontato, visto segnali importanti. Eriksen? Vuole fare qualcosa di importante”. E su Sanchez… (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Inter espugna il "Paolo Mazza".Contro la Spal passa l’Inter, che torna al secondo posto a 6 lunghezze dalla Juventus capolista. Nel posticipo della 33a giornata i nerazzurri battono di misura la formazione di Di Biagio con un netto 4 a 0 deciso da Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Un successo commentato al triplice fischio dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, Intervenuto ai microfoni di "DAZN"."Per noi era importante innanzitutto dare un segnale di continuità, di convinzione, di voglia e determinazione. Queste partite sulla carta possono sembrare scontate o facili, ma sappiamo che non lo sono e la Spal finché è rimasta in partita è stata ostica. Siamo però scesi in campo con la voglia di mettere l'ipoteca finale per il posto in ... Leggi su mediagol

