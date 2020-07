Spal-Inter, carica Biraghi: “Siamo secondi, ora andiamo avanti” (Di venerdì 17 luglio 2020) "Anche se la Spal ha delle difficoltà non è mai facile da affrontare perché è squadra fisica. Sapevamo che andando avanti potevamo vincerla, così è stata e siamo contenti".Sono le parole dell'esterno nerazzurro Cristiano Biraghi che, Intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio della sfida contro il "Paolo Mazza", ha commentato lo 0-4 maturato questa sera dalla sua squadra contro la Spal. "Siamo secondi, ora guardiamo avanti nel nostro cammino. Gestirla per 90 minuti? Sì, era stato uno dei problemi nelle ultime partite: andavamo in vantaggio o la ribaltavamo ma non la portavamo in fondo. Oggi ci siamo riusciti. Come sta la squadra? Bene, questa è la cosa importante perché con tutte queste partite serve la rosa ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le immagini del poker nerazzurro a Ferrara! ?? Qui la gallery completa ??… - Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-4, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Spal-Inter 0-4 - Pall_Gonfiato : #Inter: le parole di Antonio #Conte al termine del match vinto contro la #Spal - De_Sand21 : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Una vittoria meritata e convincente: il racconto di #SpalInter minuto per minuto! ?? #FORZAINTER ???????? http… -