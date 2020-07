Spadafora sulla riapertura degli stadi: "Lavoriamo con la Lega Serie A per settembre" (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci stiamo tristemente abituando alle gare con gli stadi vuoti, con questa scelta da parte del Governo che è arrivata come il male minore per veder portata a termine una Serie A che sta convivendo come tutti noi con il coronavirus. Questo campionato è ormai alle battute finali, mancando poco più di due settimane, ma la speranza di rivedere i tifosi a colorare e riempire gli stadi è rimandata a settembre. Lo ha spiegato lo stesso ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, rispondendo al question... Leggi su 90min

