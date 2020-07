Spadafora stronca l’idea del ritorno dei tifosi allo stadio: “Ora non è possibile, lavoriamo per settembre” (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’idea stroncata sul nascere da Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, quella di riportare i tifosi allo stadio prima della fine di questa stagione. Dopo una piccola apertura che si era avuta nei giorni scorsi è arrivata la pietra tombale messa nell’interrogazione al Senato. Spadafora ha però annunciato che si lavora per una soluzione a settembre, ad inizio dei prossimi campionati: “L’emergenza sanitaria ci ha costretto a bloccare tutto, poi con gradualità siamo riusciti a ripartire. La prudenza ci ha consentito di ripartire, riprendendo alla fine anche le competizioni. Oggi confrontandomi col Ministro della Salute e col Cts si conviene proseguire su questa linea di prudenza che ci ha consentito di riaprire le attività ... Leggi su calcioweb.eu

