Spadafora: “Speriamo di riaprire a settembre gli stadi”. Si spacca il mondo ultras e c’è chi deserta (Di giovedì 16 luglio 2020) La riapertura degli stadi è un argomento che fa dibattere parecchio all'interno del mondo del calcio. Sono di oggi le parole del Ministro Spadafora destinate a rianimare la discussione in merito.RIAPERTURA A settembrecaption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/captionDurante un question time al Senato, il Ministro ha delineato le prossime mosse per il ritorno del pubblico: "Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora, e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico".POLEMICHE IN ITALIAcaption id="attachment 962693" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress

