Spadafora: “Siamo al lavoro per far tornare i tifosi a settembre, prima è impossibile” (Di giovedì 16 luglio 2020) Interrogato nel Question Time al Senato, il ministro dello sport Spadafora ha risposto in vista del ritorno dei tifosi negli stadi annunciando che il Governo lavora affinché nel nuovo campionato i tifosi possano rientrare negli stadi. Questo come raccolto da TMW: “L’emergenza sanitaria ci ha costretto a bloccare tutto, poi con gradualità siamo riusciti a ripartire. La prudenza ci ha consentito di ripartire, riprendendo alla fine anche le competizioni. Oggi confrontandomi col Ministro della Salute e col Cts si conviene proseguire su questa linea di prudenza che ci ha consentito di riaprire le attività sportive e, semmai, prepararci in maniera forte affinché a settembre ci siano davvero tutte le condizioni per poter riaprire gli stadi e permettere a decine di migliaia di ... Leggi su alfredopedulla

siamo_la_Roma : ??? Stadi nuovamente aperti? ?? L'obiettivo è stato fissato ??? Parla il ministro #Spadafora - luiginosacchini : @Ubitennis La prima cosa buona di Spadafora. Ma siamo in Italia, quindi non passerà. - RaiSport : Rossi: 'Accanimento ad personam verso #Malagò e altri' 'La legge dei mandati c'è già, se siamo da rottamare lo dica… - zazoomblog : Fitav Rossi replica a Spadafora: “Noi siamo eletti a differenza di altri che sono nominati” - #Fitav #Rossi… - sportface2016 : #Fitav, Luciano #Rossi replica a Vincenzo #Spadafora -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Siamo Coronavirus, cosa bolle in pentola per lo sport italiano Policymakermag