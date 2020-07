Spadafora: «Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perchè a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico». Così ha parlato il ministro per le Politiche … L'articolo Spadafora: «Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Spadafora: 'La riapertura degli stadi al pubblico? Con il ministro #Speranza e con il #Cts riteniamo di dover contin… - mattiamaestri46 : RT @sportface2016: +++#Spadafora: 'La riapertura degli stadi al pubblico? Con il ministro #Speranza e con il #Cts riteniamo di dover contin… - Dome689 : RT @TgLa7: #Spadafora, riapertura stadi? Lavoriamo per settembre ++ Ministro, ora meglio proseguire con linea prudenza - _enzenz : RT @sportface2016: +++#Spadafora: 'La riapertura degli stadi al pubblico? Con il ministro #Speranza e con il #Cts riteniamo di dover contin… - patriziarutigl1 : RT @TgLa7: #Spadafora, riapertura stadi? Lavoriamo per settembre ++ Ministro, ora meglio proseguire con linea prudenza -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Lavoriamo Spadafora: "Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre" la Repubblica Spadafora: "Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre"

"Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla ...

Calcio, Spadafora: "Riaprire gli stadi? Lavoriamo per farlo a settembre"

Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio.

"Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla ...Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio.