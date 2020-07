Spadafora “Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con il ministro della Salute e con il Comitato tecnico scientifico riteniamo di dover continuare sulla linea di prudenza che ci ha consentito di far ripartire le attività sportive. Ci prepareremo in modo forte affinchè a settembre, alla ripresa del nuovo campionato, ci siano davvero le condizioni per poter riaprire gli stadi e poter permettere ai tifosi di partecipare alle competizioni sportive”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora rispondendo al Question Time al Senato a proposito della possibilità di riaprire gli stadi al pubblico.“Se è vero che all’interno degli stadi ci potrebbero essere le condizioni per il distanziamento di un numero ridotto di ... Leggi su ildenaro

