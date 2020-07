Spadafora: «Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto al question time al Senato ad un’interrogazione sulla riapertura degli stadi. Ha rimandato il discorso a settembre, al nuovo campionato, ritenendo opportuno, in questo momento, proseguire sulla linea della prudenza. Queste le sue parole: «Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico». L'articolo Spadafora: «Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

