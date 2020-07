Sono iniziate le Rivals European Spirit Blossom Series (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ stato dato ieri il via alle Rivals European Spirit Blossom Series, un nuovo torneo di esports che si tiene su Twitch durante il quale si affronteranno otto squadre. Si tratta di un torneo multi titolo nel quale gli opponenti si affronteranno in Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, e League of Legends. In totale i giocatori partecipanti saranno ben 96 per un premio finale totale di 200 mila dollari americani. La sfida è iniziata ieri, 15 luglio con la competizione di Legends of Runeterra ed è continuata oggi con TFT. La parte dedicata a League of Legends si terrà nei giorni 22 e 23 luglio. La squadra vincitrice sarà quella che avrà il maggior numero di punti nei tre tornei guadagnando un premio in denaro di 30 mila dollari oltre al titolo di ... Leggi su esports247

bambinogesu : Quanti regali dagli amici @_Carabinieri_! Questa mattina, i bambini presenti al Gianicolo hanno ricevuto tanti gadg… - _Carabinieri_ : Melito di Porto Salvo (RC): affidate ai #Carabinieri Subacquei di Messina, con l'ausilio del Nucleo TPC di Cosenza,… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - Sono_Priapo : RT @GiovanniToti: La nostra #Liguria non si ferma! Sul ponte di #Genova, ormai tutto asfaltato, sono iniziate le installazioni dei pali del… - petregiamp : RT @GiovanniToti: La nostra #Liguria non si ferma! Sul ponte di #Genova, ormai tutto asfaltato, sono iniziate le installazioni dei pali del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono iniziate Ciak si gira a Viterbo! Sono iniziate oggi in città le riprese di Leonardo La mia città NEWS Coronavirus, il bollettino: aumentano contagi e morti, i dati

I casi totali lungo lon Stivale, dall’inizio della pandemia, toccano quindi quota 243.736, mentre i morti si attestano a 35.017. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), mentre i guariti ...

Scuola, in classe il 14 settembre

La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2020/2021. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni hanno inizio lunedì 14 settembre 2020 e te ...

I casi totali lungo lon Stivale, dall’inizio della pandemia, toccano quindi quota 243.736, mentre i morti si attestano a 35.017. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), mentre i guariti ...La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2020/2021. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni hanno inizio lunedì 14 settembre 2020 e te ...